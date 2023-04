1 Der Täter bedrohte eine 21-Jährige und einen 40-Jährigen. Foto: Imago/ / K. Schmitt

Einen dreistelligen Betrag erbeutete ein unbekannter Täter am Mittwochabend in Steinenbronn.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Mit vorgehaltener Waffe hat am Mittwochabend ein Unbekannter eine Tankstelle in Steinenbronn überfallen. Nach den Angaben der Ludwigsburger Kriminalpolizei habe der Unbekannte um 22.25 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Umgehungsstraße in Steinenbronn betreten. Zu der Zeit waren eine 21-jährige Angestellte und ein 40 Jahre alter Angestellter an der Kasse. Der Täter zog eine Schusswaffe, bedrohte das Kassenpersonal und wies den 40-Jährigen an, Bargeld aus der Kasse in eine Plastiktüte zu packen.

Er erbeutete einen dreistelligen Betrag

Nachdem der 40-Jährige mehrere Geldscheine in die Tüte gestopft hatte, unterbrach ihn plötzlich der Täter, nahm die Tüte an sich und ergriff die Flucht. Erbeutet hat er einen dreistelligen Geldbetrag.

Der Mann floh über die Zeppelinstraße in Richtung Waldenbuch. Nachdem er weg war, alarmierten die Angestellten sofort die Polizei. Die Polizeireviere Böblingen und Sindelfingen schickten mehrere Streifenwagenbesatzungen in den Einsatz, unterstützt wurden sie dabei von einem Polizeihubschrauber. Doch blieb die Fahndung vorläufig ohne Ergebnis.

Unsere Empfehlung für Sie Überfall auf Wettbüro in Böblingen Räuber muss ins Gefängnis, Komplizen nicht Das Amtsgericht Böblingen spricht im Prozess um einen Überfall auf ein Wettbüro Haftstrafen und Arbeitsauflagen aus. Das Trio räumt die Tat voll umfänglich ein.

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er trug einen schwarzen Mund-Nase-Schutz, eine Sonnenbrille und ein schwarzes Sweatshirt mit dem weißen Logo der Marke Kappa. Die Kapuze des Shirts hatte er über den Kopf gezogen. Darüber hinaus war er bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, die an der Seite mit Streifen versehen war. Er trug schwarze Sportschuhe. Die Tüte, in der er das Geld mitnahm, war möglicherweise eine Mülltüte. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, den bittet die Polizei, sich bei der Telefonnummer 08 00 /11 002 25 zu melden. Die E-Mail-Adresse ist: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de.