Kultusministerium bietet weitere Abitur-Lektüre an

1 Das Kultusministerium ist auf der Suche nach einer Alternativ fündig geworden (Symbolbild). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Für die einen ist es eine Demütigung, für andere ein literarischer Schatz. Koeppens „Tauben im Gras“ spaltet die Gemüter. Im Abi an beruflichen Gymnasien soll es zur Pflicht werden. Aber nach der scharfen Kritik an dieser Auswahl, wird es eine Alternative geben.









Nach der Kritik an der Abitur-Lektüre „Tauben im Gras“ ist das Kultusministerium auf der Suche nach einer Alternative fündig geworden. Ab dem Abitur 2025 können Lehrkräfte selbst entscheiden, ob sie statt Wolfgang Koeppens umstrittenem Roman aus dem Jahr 1951 das Buch „Transit“ von Anna Seghers lesen lassen und besprechen. Das teilte ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mit. Zuerst hatte der SWR über die alternative Lektüre berichtet.