1 Eine Polizeibeamtin übernimmt die Erstversorgung des schwer verletzten Mannes. Foto: Andreas Rosar

Aus bislang unbekannter Ursache haben offenbar vier Männer in der Stephanspassage am Hauptbahnhof auf einen 42-Jährigen eingeschlagen. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen.











Auch am Tag nach der brutalen Attacke auf einen Mann in der Stephanspassage, die den Arnulf-Klett-Platz mit der Kronenstraße verbindet, sind noch viele Fragen offen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Unbekannte am späten Sonntagabend mehrfach auf einen 43-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, nach der Erstversorgung durch eine Polizistin kümmerten sich Rettungssanitäter um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. „Kurzzeitig ist der Mann nicht ansprechbar gewesen, er kam jedoch dann wieder zu sich“, sagt ein Polizeisprecher am Montagvormittag. Das Gerücht, dass es sich um einen Angriff auf einen wehrlosen Obdachlosen handelt, kann die Polizei nicht bestätigen. „Der Mann hat einen festen Wohnsitz.“