Eine Polizeibeamtin über dem blutüberströmten Opfer des Angriffs Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Unbekannte sollen einen Mann in der Stephanspassage in Stuttgart-Mitte am Sonntagabend gegen 23 Uhr krankenhausreif geschlagen haben. Aufnahmen zeigen, wie das Opfer blutig auf dem Boden lag, nachdem die Polizei eintraf und erste Hilfe leistete. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart am Montagmorgen auch Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, ist von gefährlicher Körperverletzung auszugehen, weswegen das Opfer der Attacke in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei sucht nach den mutmaßlichen Tätern, drei an der Zahl sollen es gewesen sein.