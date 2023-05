Nach Pleite in Meppen

1 Dynamo Dresden hat am Montagabend eine gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen der dritten Liga verspielt. Foto: imago//snapix

Die SV Elversberg hat den Durchmarsch von der Regional- in die zweite Liga geschafft. Wer folgt dem Team von Ex-Kickers-Coach Horst Steffen? Dynamo Dresden hat einen herben Rückschlag einstecken müssen. Bleiben dennoch Chancen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eigentlich war die Partie ja so etwas wie Formsache gewesen. Nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Aufstieg in die zweite Liga. Doch dann geriet das Auswärtsspiel beim SV Meppen am Montagabend für Dynamo Dresden zum Fiasko – das alles infrage stellt.