In einer S-Bahn war es am Bahnhof Kornwestheim zu der Messerattacke gekommen.

Nach der Messerattacke am Bahnhof Kornwestheim, bei der ein 16-Jähriger am Donnerstagnachmittag verletzt wurde, hat die Polizei nun Informationen zum flüchtigen Täter veröffentlicht und sucht weiter nach Zeugen.















Kornwestheim - Nach der Messerattacke in einer S-Bahn am Bahnhof Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg, wir berichteten) hat die Polizei nun neue Informationen zum flüchtigen, mutmaßlichen Täter sowie zu seiner Beziehung zum 16 Jahre alten Opfer veröffentlicht und sucht weiterhin nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, kannten sich ersten Ermittlungen zufolge der mutmaßliche Täter sowie der 16-Jährige. Zeugen berichteten, dass die beiden gemeinsam in der S-Bahn der Linie S5 fuhren und sich dabei freundschaftlich unterhielten, bevor es kurz vor 16 Uhr zu einem Streit in dem Zug gekommen sein soll, der schnell in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte. Dabei erlitt der 16-Jährige eine leichte Schnittwunde am Oberschenkel sowie eine tiefere Schnittverletzung an der Hand. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt und danach an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Zeugen beschreiben den mutmaßlichen Täter wie folgt: zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schwarzhaarig. Zur Tatzeit soll er eine hellblaue Jeanshose, eine schwarze glänzende Daunenjacke, schwarze Sneaker sowie ein schwarzes Basecap getragen haben. Die Ermittler sicherten mehrere Spuren am Tatort. Eine mögliche Tatwaffe wurde bislang noch nicht gefunden.

Im Zuge der Ermittlungen werden die Videoaufnahmen aus der S-Bahn sowie des Bahnhofs ausgewertet, außerdem vernehmen die Beamten den minderjährigen Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden.