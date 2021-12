1 Die Polizei fahndet nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei ist momentan mit einem Großaufgebot am Kornwestheimer Bahnhof im Einsatz. Ein bislang unbekannter Täter hat in einer S-Bahn auf eine Person eingestochen und ist jetzt flüchtig.















Kornwestheim - Am Bahnhof Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hat ein bislang unbekannter Täter eine Person in einer S-Bahn mit einem Messer verletzt. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der Täter ist momentan auf der Flucht und könnte sich am Bahnhof oder in der Kornwestheimer Innenstadt befinden. Landes- und Bundespolizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilt, war die S-Bahn gegen kurz vor 16 Uhr von Ludwigsburg kommend in den Bahnhof Kornwestheim eingefahren. Dort soll es zu der Attacke gekommen sein. Kurz danach flüchtete der Angreifer aus der S-Bahn. Die alarmierte Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet nach dem Flüchtigen.

Zur Schwere der Verletzungen des Opfers sowie zu den Hintergründen der Tat kann die Polizei zum jetzigen Stand noch nichts sagen. Da der Täter noch bewaffnet sein könnte, wird die Bevölkerung gebeten, im Bereich des Bahnhofs sowie der Innenstadt wachsam zu sein.