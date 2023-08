1 Stein des Anstoßes - dieses Plakat am Flughafen wird jetzt korrigiert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Protest hat gewirkt: Kultusministerin Theresa Schopper reagiert und fügt dem umstrittenen Plakat für Lehrerwerbung am Flughafen zwei entscheidende Wörter hinzu.









Die massive Kritik von Lehrer- und Bildungsverbänden blieb nicht ohne Wirkung: Am Montagabend gab das baden-württembergische Kultusministerium bekannt, dass ein umstrittenes Plakat am Stuttgarter Flughafen korrigiert wird. Statt „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit. Hurraaa! Mach was dir Spaß macht und werde Lehrer*in!“ soll es jetzt heißen: „Gelandet und gar keinen Bock auf deine jetzige Arbeit? Hurraaa! Mach was dir Spaß macht und werde Lehrer*in“. Sobald wie möglich werde ein entsprechender Aufkleber an dem Plakat angebracht. Nicht korrigiert wird offensichtlich die fehlende Kommasetzung.