Die dramatischsten Entscheidungen am letzten Spieltag

11 Das Tor in der Nachspielzeit von Patrik Andersson am 34. Spieltag der Saison 2000/01 sorgte für den Titel für die Bayern und die berühmte 5-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04. Foto: imago images/Pressefoto Baumann/imago sportfotodienst

Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga bietet oft Dramatik. Auch der VfB hat nach dem epischen Last-Minute-Sieg gegen Köln ein Plätzchen in den Geschichtsbüchern. Wir blicken auf die emotionalsten Entscheidungen seit 1990 zurück.















Link kopiert

Es waren Momente für die VfB-Geschichtsbücher, die sich am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena abspielten. Als Kapitän Wataru Endo in der 92. Minute zum 2:1 gegen den 1. FC Köln traf, kam es im ganzen Stadion zu einer Eruption, wie es die Arena vielleicht noch nie erlebt hat. Sieg. Klassenverbleib. Platzsturm. Emotionschaos.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Warum dieser Moment alles toppt

Der VfB hat ohne Zweifel für den emotionalen Höhepunkt am 34. Spieltag gesorgt. Dieser bietet naturgemäß die besten Gelegenheiten, um die Fußball-Fans auf der Gefühlsebene zu packen. Sei es ganz oben oder ganz unten in der Tabelle. Ein Tor kann über eine ganze Saison entscheiden – und tut dies auch in einer verlässlichen Regelmäßigkeit.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wer kennt noch alle VfB-Meisterhelden von 1992?

Wir haben uns die spannendsten Bundesliga-Finals der vergangenen 30 Jahre angesehen und eine Top 5 sowohl im Meisterrennen wie auch im Abstiegskampf in einer Bildergalerie zusammengestellt. Spoiler: Der VfB ist mehrmals vertreten. Viel Spaß beim Durchklicken.