38 VfB Coach Pellegrino Matarazzo umringt von freudetrunkenen VfB-Fans. Will Team-Arzt Raymond Best (links) ihn etwa retten? Foto: dpa/Tom Weller

Ein wahres Feuerwerk der Emotionen haben die Zuschauer am Samstag nach dem dramatischen Saisonfinale in der Mercedes-Benz-Arena erlebt. Wir haben die besten Bilder hier gesammelt.















Punkt 17.28 Uhr war die weiß-rote Welt wieder in Ordnung. Kurz zuvor hatten sich viele VfB-Fans schon mit der Relegation abgefunden, doch die späten Tore in Dortmund und in Stuttgart sorgten erneut für ein Fußballmärchen voller Emotionen und Jubelszenen in der Mercedes-Benz-Arena.

Als dann der Schlusspfiff ertönte, kannte die grenzenlose Freude kein Halten mehr – sowohl beim Team als auch bei den Fans. Da ist ein ansonsten nüchterner Trainer Pellegrino Matarazzo, der sich mitsamt den Fans ins Getümmel stürzt und seinen Emotionen freien Lauf lässt, da ist der frisch gebackene Sportvorstand Alexander Wehrle, der im Sky-Interview vor lauter Begeisterung Reporter Patrick Wasserziehr anspringt, da sind die Profis, die sich in den Armen liegen und da sind nicht zuletzt die Fans, die wieder einmal in überragender Weise zeigten, dass sie zum Besten gehören, was Fußballfan-Deutschland zu bieten hat.

Nach diesem grandiosen Saisonfinale haben wir die schönsten und emotionalsten Bilder aus der Mercedes-Benz-Arena hier gesammelt – klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke!