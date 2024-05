1 Marius Müller-Westernhagen fühlt sich wieder besser. (Archivbild) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Thomas Bartilla

Nachdem Marius Müller-Westernhagen ein Konzert in Stuttgart fünf Minuten vor Beginn absagen musste, gibt es nun Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand. Auch an die enttäuschten Fans richtet er Worte.











Nachdem der Künstler Marius Müller-Westernhagen am Dienstag ein Konzert in der Schleyer-Halle in Stuttgart nur wenige Minuten vor geplantem Beginn absagen musste, gibt es nun ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Wie sein Label Warner Music Germany bereits angekündigt hatte, meldete sich der Musiker am Mittwochnachmittag zu Wort und gab vorläufig Entwarnung: „Ich weiß nicht, was mir durch meine Vene geschickt wurde, aber nach elf Stunden Schlaf fühle ich mich wieder wie ich selbst und bin mehr als positiv gestimmt, dass ich am Freitag in Berlin wieder auf der Bühne stehen werde“, schrieb der 75-Jährige mit Blick auf das anstehende Konzert auf der Waldbühne.