Brücke in US-Stadt Baltimore eingestürzt

1 Im Netz kursierten schnell die ersten Bilder der eingestürzten Brücke. Foto: IMAGO/NTB/IMAGO/Port of Baltimore

Im US-Bundesstaat Maryland ist eine Brücke eingestürzt. Ein Containerschiff hatte das Bauwerk zuvor wohl gerammt.











In der US-Stadt Baltimore ist ein Schiff in eine vierspurige Autobrücke gefahren und hat diese teilweise zum Einsturz gebracht. Das teilte die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) mit.