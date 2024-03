In der Stadt Baltimore ist ein Containerschiff in die vierspurige Francis Scott Key Bridge gefahren und hat diese zum Einsturz gebracht. Das hat die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland am frühen Dienstagmorgen (26. März) mitgeteilt.

Gegen 1.30 Uhr seien erste Notrufe eingegangen, berichteten die „New York Times“ und der Sender „CBS News“ unter Berufung auf die Küstenwache und die Feuerwehr. Die Autobrücke führt über den Hafen der Metropole im Nordosten der USA. Sie ist nach Angaben der Verkehrsbehörde Maryland mehr als 2,5 Kilometer lang und hat vier Fahrspuren.

Baltimore hat knapp 600 000 Einwohner und ist einer der bedeutendsten Seehäfen in den USA.

Dramatische Videos von Unglück im Netz

Die Bilder, die im Netz kursieren, zeigen die dramatische Szenen, als das Containerschiff „Dali“ auf die Brücke zufährt und sie binnen Sekunden zum Einsturz bringt. Daraufhin bricht ein Feuer auf dem Schiff aus, dass innerhalb kürzester Zeit in de Fluten des Patapsco River versinkt.

Noch keine genauen Infos über Opferzahlen

Nach Informationen des Senders CBS befinden sich mindestens sieben Menschen im Wasser. Die Rettungsarbeiten seien im Gange, ein Tauch-Team sei vor Ort. Wie viele Fahrzeuge sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke befunden hatten, war demnach zunächst unklar. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Baltimores Bürgermeister Brandon Scott teilte auf X (vormals Twitter) mit, er habe Kenntnis vom Vorfall an der Key-Brücke und sei auf dem Weg dorthin. „Noteinsatzkräfte sind vor Ort und die Rettungsarbeiten laufen.“ (mit dpa/AFP-Agenturmaterial)

Info: Francis Scott Key Bridge

Francis Scott Key Bridge

Die Francis Scott Key Bridge, auch Outer Harbor Bridge oder schlicht Key Bridge genannt, war eine vierspurige Straßenbrücke in Baltimore, Maryland, USA, die im Zuge der Ringautobahn Interstate 695 (Baltimore Beltway) im Südosten der Stadt den Patapsco River überquert. Am 26. März 2024 stürzte sie nach der Kollision mit dem Containerschiff „Dali“ ein.

Namensgeber

Die Brücke wurde nach Francis Scott Key benannt, der in der Nacht zum 14. September 1814 von einer nahe gelegenen Position aus die Schlacht von Baltimore und die Beschießung des Fort McHenry durch die Royal Navy verfolgte, was ihn zu dem Gedicht „The Defense of Fort McHenry“ inspirierte, das später den Text der amerikanischen Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“ bildete.

Konstruktion

Die Brücke wurde von 1972 bis 1977 gebaut. Das Brückenbauwerk war einschließlich der Rampenbrücken rund 2770 Meter lang. Die Fachwerkträgerbrücke war 806 Meter lang, wovon 366 Meter auf die Hauptöffnung und je 220 Meter auf die Seitenöffnungen entfielen. Sie hatte eine lichte Höhe von 56,4 Meter.

Technik

Aus technischer Sicht war die Hauptbrücke ein sich über drei Felder erstreckender Durchlaufträger, in den Elemente einer Bogenbrücke wie die abgehängte Fahrbahn integriert waren. Sie hatte Stand 2024 nach der Ikitsuki-Brücke (eine Straßenbrücke in Japan, die die Insel Hirado in der Präfektur Nagasaki mit der vorgelagerten Insel Ikitsuki verbindet) und der Astoria Bridge (eine Straßenbrücke über den an dieser Stelle 6 Kilometer breiten, die Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Oregon und Washington bildenden Columbia River) weltweit die drittlängste Stützweite aller stählernen Fachwerk-Durchlaufträger.