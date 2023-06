1 Nun soll sich der Innenausschuss mit dem Thema beschäftigen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach dem Wurf eines Sprengkörpers - vermutlich einer Handgranate - auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) befasst sich der Innenausschuss mit dem Thema. Eine Sprecherin des Innenministerium sagte am Donnerstag in Stuttgart, Ressortchef Thomas Strobl (CDU) habe dem Vorsitzenden des Gremiums angeboten, in einer Sondersitzung über den Fall Altbach zu informieren.