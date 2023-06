Polizisten fliehen von Tatort in Altbach

1 Spuren des Handgranatenwurfs auf dem Altbacher Friedhof. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Fahnder der Polizei verlassen nach einer Explosion auf einer Trauerfeier in Altbach den Tatort fluchtartig. Höchste Zeit für Innenminister Thomas Strobl, endlich durchzugreifen, kommentiert Franz Feyder.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Dienstag posierte Andreas Stenger, Präsident des Landeskriminalamtes, in Mannheim mit der Comicfigur des Gottes Thor. Da dröhnte die Explosion der Handgranate noch nach, die mutmaßlich ein 23 Jahre alter Iraner vier Tage zuvor auf eine Trauergemeinde in Altbach bei Esslingen warf. Opfer hätte auch eine Witwe beim Besuch des Grabes ihres Mannes werden können. Die Explosion verletzte nicht nur zehn Menschen, sondern zerstörte auch das Bild des sicheren Wunderlandes, dass Innenminister Thomas Strobl (CDU) nicht müde wird, von Baden-Württemberg zu zeichnen.