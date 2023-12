Nach Großeinsatz am Marienplatz in Stuttgart

1 Auch an der S-Bahn Haltestelle Schwabstraße in Stuttgart-West wurden Beschädigungen entdeckt. (Archivfoto) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Am Freitag gab es am Marienplatz wegen einer ätzenden Flüssigkeit im Bereich der U-Bahn einen Großeinsatz der Polizei. Nun wurden gleichartige Beschädigungen an weiteren Orten entdeckt.











Am Freitagmittag gab es einen Großeinsatz der Polizei am Marienplatz in Stuttgart-Süd. Hintergrund war eine ätzende Flüssigkeit im Bereich der U-Bahn. Das scheint jedoch nicht der einzige Ort gewesen zu sein. Ein Überblick.