Großeinsatz in Stuttgart-Süd

5 Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag am Marienplatz im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Am Eingang zur Stadtbahnhaltestelle wurde eine ätzende Flüssigkeit entdeckt, der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, Bahnen halten derzeit dort nicht.











Link kopiert



Am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr zum Marienplatz gerufen worden, weil an den Treppen zur Stadtbahnhaltestelle eine ätzende Flüssigkeit entdeckt worden war. Um was für eine Substanz es sich handelt, ist noch unklar, ebenso, wie sie dort hingekommen ist.