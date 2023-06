1 Der Brand im spanischen Themenbereich hat verschiedene Dächer in Mitleidenschaft gezogen. Eines wurde nun schon repariert. Foto: Silas Stein/dpa

Im Europa-Park ist eine vom Feuer betroffene Attraktion am Samstag wieder eröffnet worden: Die Panoramabahn zieht wieder ihre Runden durch den Freizeitpark.









Nach dem Feuer im Europa-Park in Rust am Montagabend fährt eine betroffene Attraktion wieder. Die Panoramabahn hat am Samstagmorgen den Betrieb wieder aufgenommen. Wie der Europa-Park auf Anfrage des "Schwarzwälder Boten" mitteilt, wurden Schutzwände und Zäune aufgestellt, um die Bahn ohne Blick in die vom Brand betroffenen Bereiche wieder fahren lassen zu können. Die Strecke wurde dabei nicht verändert.