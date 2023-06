Feuer bricht in Europa-Park aus

2 Im Europa-Park ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa/Moritz Panter

Im Europa-Park ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine riesige Rauchsäule stieg über den Fahrgeschäften empor.









Eine schwarze Rauchsäule war am Montagnachmittag über den Fahrgeschäften des Europa-Parks aufgestiegen: Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz in den Freizeitpark in Rust im Ortenaukreis aus. Zahlreiche Videos und Fotos auf Twitter zeigen, wie ängstliche Parkbesucher den Brand mit ihren Smartphones filmen.