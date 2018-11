Nach Geldautomaten-Sprengung in Schlaitdorf Rathaus bleibt geschlossen

Von Ulrich Stolte 05. November 2018 - 12:14 Uhr

In der Gemeinde Schlaitdorf im Kreis Esslingen haben Unbekannte einen Geldautotmaten in die Luft gesprengt. Die Auswirkungen des Vorfalls sind erheblich.





Schlaitdorf - Einen gewaltigen Krach hörten die Anwohner des Schlaitdorfer Rathauses am Montagfrüh um 4.45 Uhr. Unbekannte hatten einen Geldautomaten der Kreissparkasse im Rathaus gesprengt. Wieviel Beute gemacht wurde, kann die Polizei zur Zeit noch nicht sagen, ebenso wenig, wie hoch der Schaden ist.

Im Gebäude mit seinen großen Glasfronten sind die Scheiben gesprungen, im Mauerwerk klafft ein Riss. Dennoch sei die Hausstatik nicht beeinträchtigt, wie der Schlaitdorfer Bürgermeister Dietmar Edelmann berichtet. Ein Statiker hatte das gegen 10 Uhr festgestellt. Nach der Sprengung hat sich der Rauch im ganzen Haus verteilt, weswegen Dietmar Edelmann seinen vier Mitarbeitern freigegeben hat. Kurz nach der Detonation hatte die Polizei mit 18 Streifenwagen nach den Tätern gefahndet, doch keinen Erfolg erzielt. Jetzt ist die Spurensicherung im Gebäude, um Hinweise auf denTäter zu finden.

Ebenfalls vor Ort waren die Feuerwehren aus Neckartailfingen, Altenriet, Schlaitdorf und Filderstadt. Bei der Explosion hatte der Automat Feuer gefangen und musse von den Einsatzkräften gelöscht werden. Das Gebäude wurde entraucht und die Straße vor dem Rathaus voll gesperrt.

Mehrere Sprengungen in der Region

Bereits fünf Mal haben Täter in diesem Jahr Geldautomaten in der Region in die Luft gesprengt: Im Rems-Murr-Kreis wurden Anschläge auf Automaten in Kaisersbach und Althütte verübt, im Kreis Göppingen war es ein Automat in Uhingen, im Kreis Ludwigsburg fiel Unbekannten ein Automat in Gerlingen zum Opfer und in Stuttgart wurde ein Geldautomat im Stadtteil Weilimdorf gesprengt. Jedesmal war die Beute gering und der Schaden hoch.

Ob und wieviel Beute die Täter in Schlaitdorf gemacht haben, ist noch unklar. Obwohl die Arbeit im Rathaus ruht, will der Bürgermeister auf alle Fälle die am Abend geplante Gemeinderatssitzung stattfinden lassen.

Den Täter beschreibt die Polizei als einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann, der dunkel gekleidet war und einen Kaputzenpulli trug. Wer etwas Verdächtiges zur Tatzeit gesehen oder gehört hat, den bitten die Ermittler sich zu melden. Die Nummer ist: 07 11/39 90 0.