Wer füllt die Lücke in Kornwestheim?

1 Dietmar Allgaier wechselt an die Spitze des Kreises Ludwigsburg und hinterlässt in Kornwestheim eine Lücke. Foto: factum/Simon Granville

Wegen Dietmar Allgaiers Karrieresprung, der neuer Landrat wird, muss die Stadt früher als geplant einen Nachfolger finden. Wie läuft die Suche ab? Und worauf kommt es im Bewerbungsverfahren an? Ein Übersicht.

Kornwestheim - Schon im Januar wird Dietmar Allgaier, 53, sein neues Amt als Landrat des Kreises Ludwigsburg antreten. Ohne die Wahl hätte der Christdemokrat bis Ende Mai 2020 in Kornwestheim als Beigeordneter und Stellvertreter von Oberbürgermeisterin Ursula Keck amtiert. Diese Stelle ist somit früher als geplant vakant. Wie wird das Loch gestopft? Was unternimmt die Stadt, um einen Nachfolger für Allgaier zu finden?

Wie wird der neue Erste Bürgermeister bestimmt?

Die Wahl des Nachfolgers von Dietmar Allgaier obliegt dem Gemeinderat. Vorher legt der Ältestenrat die Details des Verfahrens fest. Sie werde den Stadträten ein zweistufiges Verfahren vorschlagen, kündigt Ursula Keck an. Zunächst müsse der Gemeinderat veranlassen, die Stelle eines Beigeordneten auszuschreiben. Aus den Bewerbern soll erst einmal ein Beigeordneter gewählt werden – ungeachtet der Frage, ob jener Kandidat oder der aktuell zweite Bürgermeister, Daniel Güthler, zum Ersten Bürgermeister bestimmt werde. Das solle erst im zweiten Schritt passieren. Dabei gehe es darum, dass anhand der Qualifikation des erfolgreichen Bewerbers entschieden werden soll, ob die Funktion des Ersten Bürgermeisters in der jetzigen Form beibehalten werde. Derzeit ist es so, dass Dietmar Allgaier das Dezernat 2 leitet. Dazu gehören die Wirtschaftsförderung, der Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt und die Fachbereiche Recht, Sicherheit und Ordnung, Organisation und Personal sowie Finanzen und Beteiligungen.

Wer kann sich bewerben?

Der Kandidat muss mindestens 25 Jahre alt ist, laut der Gemeindeordnung darf ein hauptamtlicher Beigeordneter allerdings nicht älter als 65 Jahre sein. Vorkenntnisse von den Aufgaben einer Verwaltung sind ebenso erwünscht wie Führungserfahrung. Eine Residenzpflicht in Kornwestheim sehe das Amt des Ersten Bürgermeisters jedoch nicht vor, sagt Keck.

Wie läuft die Bewertung der Kandidaten ab?

Bisher war der Ablauf folgendermaßen: Die Verwaltung sichtet für gewöhnlich die Bewerbungen und legt sie dem Ältestenrat vor, der eine Vorauswahl trifft. Danach grenzt der Verwaltungs- und Finanzausschuss die Gruppe weiter ein, indem er entscheidet, welche Bewerber sich dem Gemeinderat in einer Sitzung persönlich vorstellen dürfen. Die Stadträte fassen nach der Präsentation der Interessenten einen Entschluss.

Wann fängt der Nachfolger an?

Die Stelle des Ersten Bürgermeisters muss innerhalb von drei Monaten neu besetzt werden. Keck geht davon aus, dass sie im Dezember ausgeschrieben werden kann. Nach der Vorauswahl sollte der Gemeinderat bis Ende März gewählt haben. Doch auch, wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, ist noch nicht klar, wann der Nachfolger oder die Nachfolgerin tatsächlich ihren Dienst antritt. „Es stellt sich die Frage, wann der- oder diejenige an anderer Stelle abkömmlich ist“, erklärt die Oberbürgermeisterin. In der Regel funktioniere die Kommunikation zwischen den Kommunen allerdings ganz gut, sodass oft ein schneller Wechsel möglich sei.

Wer übernimmt Allgaiers bisherige Aufgaben während der Vakanz?

Solange die Stelle des Ersten Bürgermeisters unbesetzt ist, teilen sich Ursula Keck und Daniel Güthler die Arbeit auf. Während die OB die Bereiche Finanzen, Beteiligungen, Personal und Organisation führt, übernimmt der Baubürgermeister das Ordnungswesen. Da sich das Dreierteam bisher regelmäßig ausgetauscht hat, falle die Übergabe nicht schwer, sagt Keck. „Wir sind in alle politischen Themen stark eingebunden und haben Dietmar Allgaier schon vor der Wahl unterstützt“, sagt sie.