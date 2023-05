18 Dietmar Allgaier (links) wird Nachfolger von Rainer Haas. Foto: factum/Simon Granville

Die Emotionen des Wahlkrimis vom Freitag klingen nur langsam ab. Die Grünen bleiben skeptisch gegenüber dem Wahlsieger Dietmar Allgaier, der in Kornwestheim eine große Lücke hinterlässt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Selbst am Montag nach dem Wahlkrimi im Landratsamt sind die Emotionen vom Freitag noch nicht verflogen. „Das war schon eine stundenlange Anspannung und ein enormes Auf und Ab“, sagt Dietmar Allgaier (CDU), noch Bürgermeister in Kornwestheim und bald Landrat in Ludwigsburg. Da am Wochenende Besucher aus den Partnerstädten in Kornwestheim waren, stürzte sich der 53-Jährige in Termine und konnte sich ablenken. So erging es auch dem Vaihinger OB Gerd Maisch (Freie Wähler), der nach der Wahlniederlage ebenfalls wieder in seiner Stadt unterwegs war.