Großdemos am Wochenende in Stuttgart: Wo war eigentlich Oberbürgermeister Frank Nopper?

Großdemos am Wochenende in Stuttgart

1 Sie vertrat den OB bei der Demo auf dem Marktplatz: Schulbürgermeisterin Isabel Fezer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Zophia Ewska

Wo war eigentlich OB Frank Nopper? Diese Frage war rund um die beiden Großkundgebungen am Wochenende in Stuttgart oft zu hören. Am Montag äußerte er sich auf Social Media zu den Kundgebungen.











Rund 30 000 Menschen haben am Wochenende in Stuttgart auf zwei Kundgebungen auf dem Schlossplatz und dem Marktplatz für Demokratie und gegen rechtsextreme Umtriebe demonstriert. Bei der Anwesenheit so vieler Bürger fiel die Abwesenheit eines Stuttgarters auf: Der Oberbürgermeister war weder physisch noch medial präsent. „Wo war eigentlich Frank Nopper?“, lautete daher eine oft gestellte Frage.