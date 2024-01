Am Montagmorgen sollte der S-Bahn-Verkehr in der Region Stuttgart wieder voll anlaufen. Doch prompt bremsen Störungen und Verspätungen die morgendlichen Pendler aus.

Eigentlich sollten die Stuttgarter S-Bahnen ab Montagmorgen nach dem Ende des Streiks wieder regelmäßig fahren. Doch bereits vor 8 Uhr sind die Bahnen mit großen Verspätungen in den Pendlerverkehr gestartet.

Wie die S-Bahn Stuttgart auf X (vormals Twitter) mitteilte, sorgte bereits am frühen Morgen eine kaputte Weiche zwischen Stuttgart-Vaihingen und Rohr zu Ausfällen und Verspätungen, betroffen waren neben S1, S2 und S3 auch die Baustellenlinien S12 und S21. Zugleich bremste ein defektes Signal in Kornwestheim die Bahnen der Linien S4 und S5 aus. Beide Störungen seien am Vormittag aber wieder behoben worden.

Pendler am frühen Morgen betroffen

Aktuelle Daten zeigen, dass am Montagmorgen zeitweilig eine von drei S-Bahnen mindestens sechs Minuten verspätet war. Dafür werten wir Live-Pünktlichkeitswerte der Webseite s-bahn-chaos.de aus. Im folgenden Echtzeit-Schaubild stehen hohe Werte für viele verspätete Züge. Es zeigt die Entwicklung des laufenden Tages:

Generell gilt: Nachts kann es zu starken Ausschlägen kommen, weil in dieser Zeit wenige, teilweise gar keine Züge fahren. Zu den Pendlerzeiten am Morgen und am Nachmittag sind typischerweise mehr Züge verspätet, am Vormittag und in den Abendstunden in der Regel weniger.

Erschwerend kommt seit Montag hinzu, dass die Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Flughafen gesperrt ist. Das führt zu Einschränkungen auf den Linien S1, S2 und S3.

Auf einigen Abschnitten fahren die Bahnen nur im 30-Minuten-Takt, aus Kirchheim und Schorndorf fahren statt der S1 und der S2 die Baustellenlinien S12 und S21 Richtung Böblingen/Ehningen. Zuvor war der S-Bahn-Tunnel zwischen Schwabstraße und Vaihingen zwei Wochen lang gesperrt gewesen. Hintergrund sind die Bauarbeiten zum Digitalen Knoten Stuttgart, bei dem Streckenabschnitte auf neue Sicherungstechnik umgerüstet werden.