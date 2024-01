Nahverkehr in Stuttgart: S-Bahn: Strecke zum Flughafen teilweise gesperrt

1 Drei Wochen steht zwischen Flughafen und Vaihingen für die S-Bahn nur ein Gleis zur Verfügung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zwei Wochen war der S-Bahntunnel zwischen der Innenstadt und Vaihingen gesperrt. Nun folgt der nächste Bauabschnitt. Von 29. Januar an werden die S 1 und S 2 umgeleitet.











Link kopiert



Am Montagabend endet der Streik der Lokführergewerkschaft GDL, bereits am Montagmorgen ist auch die zwei Wochen dauernde Sperrung des S-Bahntunnels zwischen der Innenstadt und Vaihingen wieder aufgehoben. Allerdings ist das für die leidgeplagten Pendler in der Region noch kein Grund aufzuatmen: Denn der Umbau des Digitalen Knotens Stuttgart (DKS) geht in die nächste Runde. Betroffen von der Umrüstung auf die neue Sicherungstechnik ist in den kommenden drei Wochen der Streckenabschnitt zwischen Vaihingen und dem Flughafen sowie der Landesmesse.