1 Laborant im Unternehmen Curevac in Tübingen Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mit 300 Millionen Euro ist der Bund bei Curevac eingestiegen, das einen Covid-19-Impfstoff entwickelt. Doch das Unternehmen ist nicht die einzige Biotechfirma in der Region.









Stuttgart - Konjunktureinbruch, Kurzarbeit, steigende Arbeitslosenzahlen, Klagen – die Corona-Krisenstimmung in weiten Teilen der Wirtschaft in Deutschland passt so gar nicht zum Gemütszustand von Klaus Eichenberg. Der promovierte Biologe und Unternehmensberater ist Geschäftsführer der BioRegio Stern, einem Zusammenschluss von mehr als 230 Firmen der Medizintechnik und Biotechnologie in den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb. „Ich bin überrascht und begeistert von der Kreativität und dem Arbeitselan dieser Branche“, sagt Eichenberg, der seit dem Jahr 2004 im Amt ist.