16 Am Tag danach Foto: factum/Simon Granville

Rund anderthalb Wochen nach dem Brand im Schulhaus startet der Unterricht mit Einschränkungen. Sowohl für Gymnasiasten als auch Realschüler gibt es Veränderungen.

Ditzingen - Nach dem Feuer im Schulzentrum Glemsaue wird von dieser Woche an wieder unterrichtet. Allerdings müssen Schüler und Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern mit Einschränkungen zurechtkommen. Wie die Stadt mitteilt, sind dort sechs Räume nicht mehr nutzbar, in denen Physik und Chemie unterrichtet wurde. „Sie müssen neu eingerichtet werden“, sagt der Rathaussprecher Jens Schmukal. Zudem sind drei Bioräume noch nicht freigegeben.

Brandursache steht noch nicht fest

Vor knapp zwei Wochen hatte ein Brand im Ditzinger Schulzentrum mehrere Fachräume zerstört. Die Höhe des Schadens lässt sich nach wie vor nicht beziffern, die Ursache nicht benennen. Nach ersten Schätzungen war von einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro die Rede. Als die Feuerwehr kurz nach der Alarmierung eintraf, war das Foyer bereits verqualmt – für die Einsatzkräfte ein untrügliches Zeichen für ein Feuer im Gebäude. Wie sich später herausstellte, lag der Brandherd im Chemievorbereitungsraum. Alarm wurde erst ausgelöst, als der Rauch über das Lüftungssystem bereits in die darunterliegende Etage gezogen war.

Lesen Sie hier mehr zum Brand in der Glemsaue

Weil die Fachräume nicht zur Verfügung stehen, werden die Gymnasiasten in den nächsten Wochen auf praktische Versuche in den naturwissenschaftlichen Fächern verzichten müssen. Die Theorie wird in herkömmlichen Klassenzimmern vermittelt. Derweil arbeitet die Stadt laut Schmukal an einer Interimslösung. Es soll ein Containergebäude erstellt werden. „Wir befürchten, dass dies bis zu drei Monaten dauert“, sagt Schmukal.

Gymnasiasten haben noch einen Tag frei

Da an diesem Montag eine Lehrerkonferenz angesetzt ist und zudem die Details des Interimsunterrichts geplant werden müssen, beginnt im Gymnasium der Unterricht erst morgen. Anders dagegen in der Realschule: Die Schüler müssen bereits heute wieder in die Schule. Aber auch dort muss umgeplant werden: Weil das Feuer die Technikräume beschädigt hat, werden die Realschüler in diesem Fächern übergangsweise in der Konrad-Kocher-Schule unterrichtet.

Alle anderen Räume sowohl in der Realschule als auch im Gymnasium seien ohne Einschränkungen nutzbar, sagt Schmukal. Das gelte auch für die Unterrichtsräume der Jugendmusikschule. Auch dort startet an diesem Montag wieder der reguläre Unterricht.