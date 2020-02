11 Nicht nur bei den jungen Wilden im Einsatz: Lilian Egloff machte im DFB Pokal sein erstes Spiel bei den Profis. Foto: Pressefoto Baumann

Lilian Egloff hat im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen sein Pflichtspieldebüt für den VfB Stuttgart gegeben. Damit ist er einer der jüngsten Debütanten der Schwaben. Wir zeigen, wo sich das Talent in den Top Ten einreiht.

Leverkusen - Kurz nach Sebastian Rudy und Michael Bochtler hat es nun auch Steffen Kocholl erwischt. Der ehemalige Abwehrspieler ist seinen Platz in den Top Ten der jüngsten Bundesliga-Spieler in der Geschichte des Clubs aus Cannstatt los. Nach der Premiere von Leon Dajaku im Jahr 2018 in Mönchengladbach, folgte nun eine neue Premiere aus den eigenen Reihen beim Spiel gegen Bayer Leverkusen: Lilian Egloff. Er war nicht der einzige junge Spieler, denn Trainer Pellegrino Matarazzo setzte an diesem Abend auf die Jugend.

Niemand war jünger als Nuri Sahin

Ligaweit der Jüngste überhaupt in der Bundesliga war Nuri Sahin, der 2005 im Alter von nur 16 Jahren, elf Monaten und einem Tag im Trikot von Borussia Dortmund debütierte. Ebenfalls noch keine 17 war Yann Aurel Bisseck (16 Jahre, elf Monate und 28 Tage), als ihn der 1. FC Köln vergangene Saison zur seiner Erstliga-Premiere ins kalte Wasser warf.

Lilian Egloff ist ein Eigengewächs

Der Teenager vom VfB ist der zweitjüngste Spieler, der für den VfB Stuttgart sein Profidebüt gab. Kurz vor Schluss kam der junge Wilde aus Bretzfeld zu seinem ersten Profieinsatz. Der Spieler wechselte in der U11 zum VfB Stuttgart und gilt als echtes Eigengewächs. Im vergangenen Jahr gewann er mit der U19 den DFB-Pokal.

