1 Der Bus der Stuttgarter Straßenbahnen (SBB) ging wohl während der Fahrt in Flammen auf. Foto: privat

Aufnahmen zeigen die große Rauchwolke, die beim Brand eines Linienbusses der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) entstanden ist. Das Fahrzeug war an der Hedelfinger Filderauffahrt unterhalb des Stadtteils Lederberg in Flammen aufgegangen.











Link kopiert



Ein Linienbus der Stuttgarter Stadtbahnen geht am Freitagmorgen in Stuttgart- Lederberg während der Fahrt in Flammen auf. Aufnahmen zeigen die Löscharbeiten – sowie die große Rauchsäule, die in Stuttgart über mehrere Stunden zu sehen war.