Nach blutigem Streit im Europaviertel: Zwei 18-Jährige festgenommen

Im vergangenen November sind bei Ausschreitungen am Mailänder Platz mehrere Jugendliche teils schwer verletzt worden. Am Donnerstag hat die Polizei einen weiteren Ermittlungserfolg vermelden können.

Am vergangenen Mittwoch haben Polizeibeamte zwei 18-Jährige festgenommen, die im Verdacht stehen, vor zwei Monaten an einer Auseinandersetzung am Mailänder Platz beteiligt gewesen zu sein, bei der mehrere junge Männer teils schwer verletzt worden sind. Darüber hinaus wurden die Wohnungen von sechs weiteren Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren durchsucht und laut Polizei „umfangreiche Beweismittel“ sichergestellt.

Jugendliche setzen Messer und ein Schlagstock ein

Der blutige Streit ereignete sich am Freitag, 17. November 2023. Gegen 20 Uhr gingen nach bisherigen Erkenntnissen 20 bis 30 Angreifer auf eine fünfköpfige Gruppe los. Zwei 17-Jährige wurden durch Messerstiche schwer verletzt, ein anderer Beteiligter erlitt schwere Gesichtsverletzungen durch einen Schlagstock. Ehe die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, waren die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten mehrere junge Männer in Tatortnähe und in der Innenstadt ausfindig gemacht werden.

Lesen Sie auch

Zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren konnten Ende November in Ludwigsburg und in Stuttgart festgenommen werden, am vergangenen Mittwoch klickten die Handschellen in Böblingen. Die beiden 18-Jährigen wurden laut Polizei nach intensiven Ermittlungen in ihren Wohnungen festgenommen. Sie wurden bereits am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Er setzte die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle in Vollzug und wies die jungen Männer in Justizvollzugsanstalten ein.