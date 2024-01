Verbrechensorte in Stuttgart: Das sind die fünf gefährlichsten Orte in Stuttgart

Das sind die fünf gefährlichsten Orte in Stuttgart

Verbrechensorte in Stuttgart

1 Tatort Zuffenhausen: Vor zehn Monaten wurde hier scharf geschossen – die Bluttat ist noch immer ungeklärt. Foto: SDMG/Sven Kohls

War der blutige Streit unter Jugendlichen vor der Stadtbibliothek am Mailänder Platz vor zwei Monaten eine zufällige Eskalation? Oder braut sich da weiter etwas zusammen in Stuttgart? Die zunächst gute Nachricht: Der Mailänder Platz zählt noch nicht zu den fünf gefährlichsten Orten, die von der Polizei als solche erkannt worden sind. Die schlechte: „Für das Jahr 2023 deutet sich bisher ein Anstieg der Gesamtstraftaten sowohl im Stadtteil Europaviertel als auch am Tatortbereich Mailänder Platz an“, sagt niemand Geringeres als Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Dazu legt er eine Schwarzliste vor, die auch verrät, zu welchen Zeiten es wo gefährlich wird.