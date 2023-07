Nach Auffahrunfall auf A73 in Nürnberg

1 Auf der A73 in Nürnberg war es zu dem schweren Auffahrunfall gekommen. Foto: dpa/Besold

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat am Freitag den sogenannten Frankenschnellweg am Freitag blockiert und so für einen Stau gesorgt. Am Stauende kam es zu einem schweren Unfall. Nun ermittelt die Polizei gegen die Letzte Generation.









Nach einem Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten auf der Autobahn 73 in Nürnberg hat die Polizei Ermittlungen gegen Aktivisten der Letzten Generation aufgenommen. Die Klimaschutzgruppe hatte den sogenannten Frankenschnellweg am Freitag blockiert und so für einen Stau gesorgt.