Die Stuttgarter Kickers wollen am Freitag bei der Sport-Union Neckarsulm eine Reaktion auf die jüngste Heimniederlage zeigen. Trainer Mustafa Ünal spricht über die Ausgangslage im Aufstiegsrennen, seinen Umgang mit unzufriedenen Stammkräften und über mögliche Neuzugänge.









Mit den Stuttgarter Kickers hat man in den vergangenen Jahren schon die verrücktesten Dinge erlebt. Kommt auf der Zielgeraden der lange ersehnte Aufstieg in die Regionalliga noch einmal in Gefahr? Trainer Mustafa Ünal ordnet vor dem Spiel an diesem Freitag (19 Uhr) bei der Sport-Union Neckarsulm die Lage ein und äußert sich auch zu möglichen personellen Veränderungen mit Blick auf die neue Saison.