15 Im Jahr 1987 hat Tina Turner die Schleyerhalle in Stuttgart viermal gefüllt. Foto: /Uli Kraufmann

Tina Turner trug gern sinnliche Outfits. Zur Musicalpremiere von „Tina“ kommt sie krankheitsbedingt nicht nach Stuttgart. Wir erinnern an ihre Konzerte, ihre Kleidung und verraten, welche Promis zur Premiere zugesagt haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Netzstrümpfe mit High Heels, glitzernde Miniröcke oder hautenge Lederhosen – ihre Fans lagen Tina Turner zu Füßen, wenn die Queen of Rock wild über die Bühne sprang und ihre Hits wie „Private Dancer“ oder „Proud Mary“ mit erotischer Ausstrahlung zum Mitsingen rausdonnerte. Viermal hintereinander hat die US-Amerikanerin im Jahr 1987 die Schleyerhalle in Stuttgart gefüllt und damit für Jahrzehnte den Saalrekord gehalten (bis Helene Fischer an diesem Ort fünfmal für ausverkauft sorgte). Das Musikmagazin „Rolling Stone“ rühmte sie als „eine der größten Stimmen aller Zeiten“ – auch jenseits der 50 legte sie ein Weltkarriere mit immer neuen Songs hin.

Vor wenigen Tagen hat die heute 83-Jährige, die in der Schweiz lebt, ihr jahrelanges Nierenleiden öffentlich gemacht. Auf der Internetseite showyourkidneyslove.com berichtet die Sängerin von ihrer Erkrankung. Bereits in den 70er Jahren sei bei ihr Bluthochdruck diagnostiziert worden. Die daraufhin verschriebenen Medikamente hätten die Nieren geschädigt. Schließlich habe sie die Medikamente abgesetzt und sei auf homöopathische Behandlung umgestiegen. Doch sie wurde immer noch kranker. „Ich hätte meine Medikamente niemals durch homöopathische Alternativen ersetzt, wenn ich geahnt hätte, wie viel für mich auf dem Spiel stand“, schreibt sie auf der Seite, „dank meiner Naivität war ich an einem Punkt angelangt, an dem es um Leben und Tod ging.“

Die geladenen Gäste sollen bei der Premiere „einfach das Beste“ tragen

2013 erlitt Tina Turner einen Schlaganfall. 2016 wurde zusätzlich noch ein Darmkrebs festgestellt. 2017 waren ihre Nieren so so schwer geschädigt, dass sie sich einer Nierentransplantation unterziehen musste. Angesichts ihrer Erkrankung haben die Fans und die Stage Entertainment großes Verständnis dafür, dass die Erfolgssängerin am Donnerstag. 16. März, nicht zur Stuttgart-Premiere des Musicals über ihr Leben kommen kann.

Der Dresscode für die geladenen VIPs lautet: „Simply the best“. Die Gäste sollen sich also an den Outfits von Tina Turner orientieren oder dem folgen, was für sie „einfach das Beste“ ist. In unserer Bildergalerie zeigen wir, was die Sängerin, die sich 2009 von der Bühne verabschiedet hat, gern getragen hat. Ihre Löwenmähne, verriet sie einmal, war immer eine Perücke.

Welche Promis stehen auf der Gästeliste?

Auf der Gästeliste für die Stuttgarter Premiere stehen unter anderen die Tanzlehrerin und RTL-Star Motsi Mabuse, die Schauspieler Richy Müller, Ralph Morgenstern, Jutta Speidel, Walter Sittler, Daniela Ziegler, Astrid Fünderich, Valerie Niehaus, Monika Hirschle, Jo Weil, Peter Ketnath, die Musiker Dieter Thomas Kuhn, Prince Damien, Cassandra Steen, Flippers-Sänger Olaf Malolepski, Anita Hofmann, Lukas Fischer, Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann, Schönheitschirurg Christian Fitz, DJane Alegra Cole, Travestie-Lady Frl. Wommy Wonder, Nadine Berneis, die frühere Miss Germany, Moderatorin Tatjana Geßler, die frühere Fechterin Monika Sozanska und viele mehr.