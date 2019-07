Rettung in Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten „Es war eine Dummheit, dort reinzugehen“

Die Rettungsaktion in der Falkensteiner Höhle ist in vollem Gange. Zwei Männer waren dort am Sonntag von den Wassermassen überrascht und eingeschlossen worden. Der Bürgermeister von Grabenstetten kritisiert die Leichtsinnigkeit der beiden.