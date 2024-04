1 Stets eine wunderbare Stimmung gibt es bei den Darbietungen während der Fiesta International auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach – hier der albanische Verein Foto: Sigerist (Archiv)

Die Vorbereitungen für das multikulturelle Fest Mitte Juni in Fellbach laufen. Weiterhin gilt: Ab 20 Uhr muss die Beschallung von der Bühne herunter deutlich reduziert werden.











Die Stadt am Fuße des Kappelbergs ist in den vergangenen Jahren „noch vielfältiger und bunter geworden“. Das konstatierte kürzlich im Fellbacher Integrationsausschuss die scheidende Leiterin des Amts für Soziales und Teilhabe, Christine Hug. Der Grund für ihre Einschätzung: Die aktuelle Statistik weist aus, dass zum 1. Januar 2024 Menschen aus 135 verschiedenen Ländern in Fellbach lebten – ein Jahr zuvor waren 126 Nationen in Fellbach vertreten.