München: Lokführer nach tödlichem S-Bahn-Unglück verurteilt

1 Ein junger Mann starb, dutzende Menschen wurden verletzt. Foto: dpa/Matthias Balk

Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen nahe München stirbt ein junger Mann, dutzende Menschen werden verletzt. Jetzt ist ein Lokführer verurteilt worden. Zeit im Gefängnis könnte ihm erspart bleiben.











Gut zwei Jahre nach dem tödlichen S-Bahn-Unglück im oberbayerischen Schäftlarn hat ein Schöffengericht in München am Donnerstag einen Lokführer zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt - unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Der 56 Jahre alte Mann hatte demnach am 14. Februar 2022 ein rotes Signal und Vorschriften missachtet. Sein Zug war in der Folge mit einer entgegenkommenden S-Bahn zusammengestoßen. Ein junger Mann starb, dutzende Menschen wurden verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.