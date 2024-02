Müllprobleme in Degerloch: Rentnerin soll für den Müll der anderen zahlen

1 Mary Schwarz ärgert sich über das wilde Lagern von Müll, denn sie kommt mit ihrer schmalen Rente gerade so hin. Foto: Caroline Holowiecki

An einem Wohnblock in Degerloch türmen sich bisweilen Abfallberge. Einzelne benehmen sich augenscheinlich daneben, die zuständige Wohnbaugesellschaft will die hohen Kosten der Beseitigung allerdings auf alle Mieter umlegen. Ist das rechtens?











Link kopiert



Mary Schwarz wird schon wieder ganz fahrig. Fassungslos geht sie in dem kleinen Verschlag, in dem die Mülltonnen fürs gesamte Haus stehen, auf und ab und wettert. Jemand hat eine Plastikbox auf dem Boden abgestellt, dahinter liegt eine Windel auf der Erde – unmittelbar neben dem riesigen schwarzen Container. „Jetzt geht es schon wieder los“, klagt Mary Schwarz. Die Seniorin lebt in einem Wohnblock an der Straifstraße in Degerloch, und der hat augenscheinlich ein Müllproblem.