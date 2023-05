1 Mancher Gelbe-Tonnen-Besitzer hat in den vergangenen Tagen lange auf die Müllabfuhr warten müssen. Foto: Gottfried Stoppel

An mehreren Stellen im Kreis gibt es Probleme mit der Abfuhr von Verpackungsmüll. Das beauftragte Unternehmen verspricht Abhilfe – doch das ist nicht das erste Mal.









Rems-Murr-Kreis - Das schmerzt die schwäbische Seele: Über mehrere Tage hinweg hat es an einigen Straßenrändern in Waiblingen ausgesehen wie bei den sprichwörtlichen „Hempels unter dem Sofa“. Die laut Abfuhrkalender termingemäß bereitgestellten gelben Tonnen blieben stehen wie festgeklebt, nebendran wuchs ein Müllsack nach dem anderen aus dem Boden. Auch an anderen Orten, etwa in Fellbach und Backnang, ist es dieser Tage zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr gekommen.