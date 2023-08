1 Müll ist ein emotionales Thema, im Kreis Ludwigsburg ist das nicht anders. Deshalb haben wir im Rahmen unseres Heimatchecks auch nach der Sauberkeit in den 39 Städten und Gemeinden gefragt. Foto: /Simon Granville

Wie bewerten die Menschen im Kreis Ludwigsburg die Sauberkeit? Die Ergebnisse unseres Heimat-Checks sind insgesamt gut, zeigen aber deutliche Unterschiede zwischen den Kommunen. Und: ein schwäbisches Kulturgut könnte in Vergessenheit geraten.









Mit der Sauberkeit ist es so eine Sache: jeder empfindet das ein bisschen anders, was als dreckig gilt ist individuell verschieden. Wenn sich jedoch Müll am Straßenrand türmt, Eimer über Tage nicht geleert werden, dann ist das zu viel.