Der 70-jährige Feuerbacher Gert Dannenmann ist vor wenigen Tagen im Krankenhaus verstorben. Sein Leben war stark vom Ehrenamt geprägt. Am 4. Dezember findet die Beerdigung statt.

Er war der Mr. Ehrenamt aus Stuttgart-Feuerbach – nun ist Gert Dannenmann im Alter von 70 Jahren gestorben. Mehrere Din-A-4-Seiten Papier sind nötig, um all die Ehrenämter und Projekte aufzuzählen, die Gert Dannenmann im Laufe seines Lebens bekleidet und begleitet hat.

Bereits als 15-Jähriger engagierte er sich als Übungsleiter beim FC Feuerbach, wechselte später zur Sportvg und war dort viele Jahre als Gesamtjugendleiter und Vizepräsident aktiv. In den 1990er Jahren war er sogar Präsident des American Football Verbandes Deutschland (AFVD). „Feuerbach reichte für seine Ehrenamtsenergie eben nicht aus“, sagte die damalige Bezirksvorsteherin Andrea Klöber im Jahr 2017, als sie ihm die Ehrenmünze der Stadt Stuttgart überreichte.

In der Württembergischen Sportjugend war er viele Jahre im Einsatz. In Feuerbach war er Koordinator und Ansprechpartner für die Aktivitäten des Jugendrats, engagierte sich als stellvertretender Sprecher in der Fair-Trade-Steuerungsgruppe, war Delegierter im Stadtseniorenrat und trug zuletzt als Sprecher der Bürgerinitiative „Pro Feuerbach“ maßgeblich zum Erhalt des Feuerbacher Weihnachtsmarktes bei.

Nicht zu vergessen die Samariterstiftung, wo er ehrenamtliche Quartiersarbeit auf dem Feuerbacher Balkon leistete. Sich für die Gemeinschaft einzusetzen, lag Dannenmann quasi im Blut, war Teil seiner DNA. Doch er sah sich nicht als Einzelkämpfer: „Ehrenamt funktioniert nur im Team, einer allein kann gar nichts erreichen“, betonte er bei der Verleihung und dankte seiner Frau, die er bei seiner Ehrenamtstätigkeit kennengelernt hat.

Die Beerdigung von Gert Dannenmann findet am Montag, 4. Dezember, um 12 Uhr auf dem Feuerbacher Friedhof statt.