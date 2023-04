3 Für viele Fans alter Autos ist das Oldtimerfest am 1. Mai in Sielmingen ein Muss. Foto: privat

Das Oldtimerfest gibt es seit 2005. Damals feierte der Motorsport-Club Sielmingen (MSC) sein 50-jähriges Bestehen. „Zum Jubiläum wollten wir etwas Besonderes machen“, sagt der Vereinsvorsitzende Sebastiano Caruana. Das Treffen auf dem Verkehrsübungsplatz zwischen Sielmingen und Wolfschulgen war von Anfang an ein Erfolg. Schon bei der ersten Auflage nahmen knapp 60 Oldtimerfreunde an einer Ausfahrt teil, und auf dem Platz standen mehr als 100 Fahrzeuge. Bis heute erfreue sich das Oldtimerfest einer großen Beliebtheit, sagt Sebastiano Caruana. Es sei zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender geworden – mit Ausnahme der vergangenen drei Coronajahre.

Doch am Montag, 1. Mai, werden die alten Motoren wieder brummen und das Chrom hoffentlich in der Sonne glänzen. Denn schönes Wetter ist für Oldtimerfreunde Pflicht. Bei Regen lassen Schrauber ihre Lieblingsfahrzeuge meistens lieber in der Garage. Das sei dann natürlich schade, sagt Caruana, denn die Organisation des alljährlichen Treffens sei ein immenser Aufwand. „Wir machen das alles ehrenamtlich“, betont der Vorsitzende. Der MSC gründete sich im Januar 1955. Das Ziel des Vereins ist es, die Verkehrssicherheit und Verkehrsdisziplin zu verbessern, die Kameradschaft unter den Mitgliedern und den Freunden zu pflegen, die Förderung des Motorsports und die Beratung in allen Fragen der Motorisierung. So ist es in der Chronik im Internet nachzulesen.

Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war die Eröffnung der Verkehrsübungsanlage und der Jugendverkehrsschule im August des Jahres 1975. In den 1980er Jahren waren viele Vereinsmitglieder im Motorsport aktiv, und es gab Rennen auf dem Verkehrsübungsplatz. „Das ist, denke ich, die Brücke zum Oldtimertreffen am 1. Mai“, sagt Sebastiano Caruana und ergänzt: „Viele haben schöne Erinnerungen an diese Zeit und Fahrzeuge von damals in der Garage. Da gibt es eine emotionale Bindung.“

Der Verein ist fast 70 Jahre alt

Beim letzten Oldtimerfest vor Corona gab es mit etwa 5000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord. Auch in diesem Jahr rechnet der Vereinsvorsitzende mit vielen Gästen und – über den Tag verteilt – mit bis zu 300 Fahrzeugen auf dem Platz. Eine Ausfahrt wird es aus organisatorischen Gründen nicht geben. „Dafür waren wir zu spät dran“, räumt Sebastiano Caruana ein.

Dafür stehen aber mehrere Sonderprüfungen auf dem Programm, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer mit ihrem Fahrzeug eine Aufgabe absolvieren. Auch wenn die Sieger am Ende Preise erhalten, geht es vor allem um den Spaß. Zudem gibt es Prämierungen in verschiedenen Kategorien, also beispielsweise für das schönste und das schnellste Fahrzeug auf dem Platz.

Das Oldtimerfest auf der Verkehrsübungsanlage an der Landesstraße zwischen Filderstadt und Sielmingen am Montag, 1. Mai, beginnt um 10.30 Uhr. Die kostenlose Anmeldung zu den Sonderprüfungen und Prämierungen ist vor Ort von 11 bis 14 Uhr möglich. Im Festzelt machen Vereine aus der Umgebung Musik, der MSC bewirtet seine Gäste.

Oldtimerfest am 1. Mai

Termin

