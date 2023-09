2 Je nach Mondphase ist der Mond auch tagsüber am Himmel zu erkennen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nachdem die Sonne untergeht, zeigt sich der Nachthimmel mit seinen Sternen und dem einzigen natürlichen Satelliten: dem Mond. Sobald der Tag anbricht, verschwinden Sie in der Regel wieder, zumindest die Sterne – denn an manchen Tagen bleibt der Mond auch bei Sonnenlicht am Himmel.