Möglicher Führerscheinentzug: Autofahren ist kein Grundrecht

Sind 85-Jährige noch in der Lage sicher Auto zu fahren? Ja. Ist es jeder 85-Jährige? Nein. Doch wer in Deutschland seinen Führerschein macht, darf ihn in aller Regel sein Leben lang behalten. Das bleibt vorerst auch so. Am Mittwoch hat das EU-Parlament darüber abgestimmt, dass es den EU-Staaten überlassen sein soll, ob es verpflichtende Fahrtüchtigkeitsprüfungen geben soll. Bundesverkehrsminister Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat bereits angekündigt, unter ihm werde es keine solche Regelung geben. Ein Fehler.