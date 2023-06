Ludwigsburg will Kitas digitalisieren

Wenn der Nachwuchs zuhause bleiben muss, kann es geschickt sein, digital mit dem Kindergarten zu kommunizieren.

Kita goes digital: In den Ludwigsburger Einrichtungen soll die Digitalisierung Einzug halten, unter anderem mit einer Kita-App und einem Elternportal. Die Stadt ist Modellkommune im Land und bekommt die Startphase komplett finanziert. Aus dem Rat kommen aber auch skeptische Stimmen.









Ludwigsburg - Fast 380 000 Euro bekommt die Stadt Ludwigsburg für ihre Initiative „Kita goes digital“ vom Land – es sei ein echter Coup, dass der Abteilungsleiter Kinder und Familie, Thomas Brändle, und sein Team „diese große Fördersumme für uns eingespielt haben“, findet die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz. Mit dem Geld aus dem etwas sperrig benannten Fördertopf „Trägerspezifische innovative Projekte“ – etwas spritziger mit „Tip“ abgekürzt – startet die Stadt eine umfassende Digitalisierungsoffensive in den 21 Kindertageseinrichtungen in ihrer Trägerschaft. „Digital soll aber nicht analog ersetzen, sondern es ergänzen, unterstützen und bereichern“, betont Brändle.