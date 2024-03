Mobilität im Rems-Murr-Kreis: Wieder Bahnstreik und Notfallfahrplan

1 Leer gefegte Gleise – so sah es beim letzten Streik der GDL in Waiblingen aus. Die S2 und S3 standen still, nur einige Züge von privaten Unternehmen wie Go-Ahead rollten. Foto: Gottfried Stoppel

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat einen flächendeckenden Streik bei der Deutschen Bahn von Donnerstag, 7. März (2 Uhr), bis Freitag, 8. März (13 Uhr), angekündigt. Für Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis bedeutet das wieder, Nerven und Zeit aufzubringen, wenn sie mit dem ÖPNV ins Büro oder unterwegs sein müssen. „Weitere Informationen zum Streik folgen in Kürze an dieser Stelle“, heißt es kurz nach 12 Uhr auf der Internetseite des VVS. „Wir arbeiten an einem Notfallfahrplan“, berichtet ein Sprecher der Bahn auf Anfrage. Da die Info zum Streik noch so kurz zurückliege, seien die Details dazu noch nicht festgelegt.