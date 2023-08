1 VfB-Präsident Claus sieht sich Abwahlanträgen ausgesetzt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart wirft ihre Schatten voraus. Am 10. September findet die Veranstaltung in der Arena statt. Mehrere Anträge sind eingegangen, darunter Abwahlanträge gegen Präsident Claus Vogt.









Am 10. September ist es so weit. Die Mitgliedschaft des VfB Stuttgart ist eingeladen, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen. Die ordentliche Mitgliederversammlung 2023 steht an. Der Verein hat in die Arena geladen, ab 9.30 Uhr gibt es Zugang zur Veranstaltung.