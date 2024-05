9 Der VfB zieht immer mehr Menschen an. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat seit der vergangenen Woche 100 000 Vereinsmitglieder. Das ist enorm, aber es gibt Clubs, die stehen noch vor den Weiß-Roten. Welche sind das?











Die gesicherte Qualifikation für die Champions League hat die aktuelle Spielzeit des VfB Stuttgart bereits am vergangenen Mittwochabend zu einer ganz besonderen. Dem Trainer Sebastian Hoeneß gelang es in nur einer Saison aus einer erst in der Relegation geretteten Mannschaft ein Spitzenteam zu formen. Seit Freitag kann der Traditionsverein aus Bad Cannstatt nun auch außerhalb des Platzes einen historischen Meilenstein feiern.