Bei VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (mit Stürmer Deniz Undav) ist die Vorfreude auf die Champions League riesig

Als der VfB Stuttgart im März 2010 in Barcelona (0:4) zum vorerst letzten Mal in der Champions League antrat, ging in Berlin gerade eine Spielerkarriere zu Ende. Sebastian Hoeneß, damals 27 Jahre alt, bestritt im Trikot von Hertha BSC II seine letzten Auftritte als Spieler. Verletzungsbedingt ging es für Hoeneß danach früh als Trainer weiter. Beim VfB setzte derweil der langsame Sinkflug ein, der den Club zweimal in die zweite Liga führte. 14 Jahre später sind Hoeneß und der VfB ganz oben angekommen: in der Champions League.