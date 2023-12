Mit dem Bus durch Stuttgart: Café Schurr, Lumen und Co.: Auf Café-Hopping mit dem 42er

Süd, West, Ost: Die Buslinie 42 verbindet einige Stadtgebiete und führt dabei an unzähligen Cafés vorbei. Wir haben einige davon herausgesucht.

Vom Erwin-Schoettle bis zum Schloss- oder Charlottenplatz – einmal quer durch Stuttgart. Die Fahrt mit der Buslinie 42 ist eine Stadttour – nur billiger. Bis zu 27 Haltestellen lang dürfen sich die Fahrgäste vom charmanten Süden, lebendigen Westen, und unterschätzten Osten überzeugen lassen. Stuttgart ist eben doch schön! Das praktische: Die Strecke führt an unzähligen Cafés vorbei. Und wer sich einmal durch das Angebot an Kuchen und Quiche gefuttert hat, steigt zwischendrin gerne in den Bus ein.

Stuttgarter Süden

Wenn sich die Türe des Café Schurr nahe des Erwin-Schoettle-Platz öffnet, beginnt schon fast eine Zeitreise. Hier gibt es kein Industrie-Chic, kein QR-Code auf dem Tisch, der direkt zum Instagram-Profil weiterleitet. Stattdessen Kuchen und derzeit Printen aus der hauseigenen Konditorei, die in dritter Generation geführt wird.

Stuttgarter Westen

Hinter dem Schwabtunnel beginnt der kulinarisch vielfältige Westen. Der nächste Stopp liegt zwischen den Haltestellen Schwab- und Reinsburgstraße und Schwabstraße. Das Vegalena an der Ecke Augustenstraße bietet ausschließlich vegane Gerichte und Getränke an. Es gibt zwar keinen klassischen Kuchen dafür aber warmen Apfelstrudel mit Vanille-Eis und Kaffee mit pflanzlicher Milch.

Direkt an der Haltestelle Schwabstraße liegt im Hinterhof versteckt das Café Kuchenliebe. Wie der Name schon verrät, gibt es eine große Auswahl an Kuchen passend zur Saison und Getränke, die man im hippen Stuttgarter Westen erwartet: Pumpkin Spice, Flavoured Latte mit Karamell oder Nutella und Cortado.

Das Gustav ist nur einen Katzensprung von der Kuchenliebe entfernt. Kaffee oder Limoncello Spritz, Rührei oder Flammkuchen: Die Karte steht ganz unter dem Motto „Enjoy all day long“.

Gemusterte Fließen, unterschiedliche Holzstühle, eine gemütliche Sitzecke über der ein Kronleuchter hängt. Das Lumen reiht sich mit seiner zusammengewürfelten Einrichtung im Vintage-Stil und der übersichtlichen Karte wunderbar ein in die Cafés des Stuttgarter Westens und scheint zu überzeugen. Denjenigen, die häufiger mit der 42er am Lumen vorbeifahren, dürfte auffallen: Hier ist immer was los – egal ob morgens oder abends.

Rund um den Bismarckplatz reißt die Auswahl an Cafés nicht ab. Café Fragola, Metzgerei und wer drei Minuten läuft, kann beim Café Seyffer’s oder im November neu eröffneten Hans liebt Kuchen vorbeischauen. Die Konditorei folgt auf die Patisserie Tarte & Törtchen, in der Inhaberin Sophie Werz damals ihre Ausbildung machte.

Am Rosenberplatz biegt der 42er in die gleichnamige Rosenbergstraße ein und hält fast direkt vor der wyld Tagesbar. Im wyld gibt es nicht nur Frühstück, Kuchen und Kaffee – im angeschlossenen Concept Store werden auch Produkte kleiner Manufakturen verkauft.

Die Rosenbergstraße hinunter haben die Sacco’s ein Stück Süditalien nach Stuttgart gebracht. Pasta, Pinsa, Pasticcini – Familie Sacco nutzt traditionelle Rezepte aus ihrem Dorf in Apulien.

Stuttgarter Osten

Der Stuttgarter Osten hat zwar lange nicht die Auswahl an Cafés wie der Westen, doch seine Bewohner schätzen die bodenständige, stellenweise etwas abgeranzte Art und die Kneipen und Restaurants, in denen man auch ohne Reservierung noch gut einen Platz findet.

Auf dem Weg in den Stuttgarter Osten, fährt der 42er auch am Kernerplatz vorbei. Zwischen den Haltestellen Staatsgalerie und Friedenstraße liegt das Poffers Café, das unter anderem leckere kleine holländische Pfannkuchen in süßen und salzigen Variationen verkauft und vor allem an den Wochenenden gut besucht ist – reservieren lohnt sich.

Die Fröhlich Kaffeerösterei gibt es in Stuttgart gleich zwei Mal. Im Osten wie im Westen der Stadt kann der Kaffee oder Tee im Stehcafé getrunken werden. Zur Auswahl stehen verschiedene biozertifizierte Tee-, Kaffee- und Espressosorten.

So manch Autor hat schon behauptet, dass es die beste Butterbrezel im Königsbäck gibt – durch die gläserne Backstube kann man bei ihrer Zubereitung sogar zusehen.

Nur wenige Meter davon entfernt befindet sich die Bäckerei Schneckennudel. Neben Schneckennudeln gibt es dort das übliche Bäckerei-Sortiment – auch an Sonntagen.

Durch den Stuttgarter Osten und wieder knapp vorbei an der Uhlandshöhe hält der 42er auch am Eugensplatz – einer der schönsten Orte, um mit Blick auf den Kessel und bei einem Drink oder Tischtennis-Match den Feierabend ausklingen zu lassen. Dementsprechend tief saß der Schreck als die Tagesbar Apotheke Anfang des Jahres dicht gemacht hat. Zum Glück nur bis Juni – seitdem wird dort wieder Kaffee und hausgemachte Tarte serviert.

Wo lange Zeit das Babel für seinen Brunch bekannt war, bietet mittlerweile das Café Moody Frühstück, Kuchen, Kaffee und einen Mittagstisch an. Außerdem finden dort regelmäßig Workshops für Aquarell-Malerei oder Tonmodellierung statt.

Kurz bevor die Buslinie 42 ihre Endhaltestelle am Charlottenplatz erreicht, fährt sie am Olgaeck vorbei. Im angrenzenden Bohnenviertel ist unter anderem das Café Hüftengold und das Café Da versteckt – beide bestechen mit einer Auswahl an Kuchen und Torten, ihrer Frühstücks- und Lunchkarte. Im Café Da gibt es außerdem auch glutenfreie Varianten. Die paar Minuten Fußweg lohnen sich schon für den gemütlichen Charme des Viertels.

Am Ende seiner Tour hält der 42er auf dem Schlossplatz oder momentan in der Weihnachtszeit direkt vor dem Eingang zur Stadtbahn-Haltestelle Charlottenplatz und damit auch dem Weltcafé.

3,10 Euro für eine Stadttour? Wo geht das billiger? Das gesparte Geld lässt sich wunderbar in ein Stück Kuchen und einen Kaffee investieren – wo das geht, wissen wir jetzt.

Sie vermissen ein Café auf der Route des 42er? Dann melden Sie sich gerne bei uns!